LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro di Duccio Marsili, è il terzo dei giochi per il senese, l’Italsoftball sotto con Taipei (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 FLOORBALL – Arriva il 4-0 della Finlandia che mette dunque una seria ipoteca sulla finale. 20.40 FLOORBALL – Allunga la Finlandia con la Lettonia nel match valido per la semifinale, scandinavi avanti 3-0 nel corso del terzo periodo. 20.37 SOFTBALL – Taipei marca un punti nel primo inning e si porta in vantaggio nel match con l’Italia. 20.34 FISTBALL – Il programma ripartirà ora alle 00.00 italiane (le 17 locali) con la sfida tra Austria e Brasile, valida per il gruppo B, lo stesso dell’Italia. 20.31 FISTBALL – E’ dunque arrivato il riscatto per gli azzurri che ieri avevano ceduto 3-0 all’Austria all’esordio. 20.28 FISTBALL – L’Italia supera 3-0 gli Stati Uniti (11-7, 11-7, 11-9) nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 20.25 FLOORBALL – La Finlandia è avanti ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43 FLOORBALL – Arriva il 4-0 della Finlandia che mette dunque una seria ipoteca sulla finale. 20.40 FLOORBALL – Allunga la Finlandia con la Lettonia nel match valido per la semifinale, scandinavi avanti 3-0 nel corso delperiodo. 20.37 SOFTBALL –marca un punti nel primo inning e si porta in vantaggio nel match con l’Italia. 20.34 FISTBALL – Il programma ripartirà ora alle 00.00 italiane (le 17 locali) con la sfida tra Austria e Brasile, valida per il gruppo B, lo stesso dell’Italia. 20.31 FISTBALL – E’ dunque arrivato il riscatto per gli azzurri che ieri avevano ceduto 3-0 all’Austria all’esordio. 20.28 FISTBALL – L’Italia supera 3-0 gli Stati Uniti (11-7, 11-7, 11-9) nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 20.25 FLOORBALL – La Finlandia è avanti ...

