Kirsten Dunst si è sposata | tutto sulle nozze segrete e improvvise con Jesse Plemons

Leggi su amica

(Di lunedì 11 luglio 2022) Qualche mese fa lei diceva che non ci pensavano nemmeno più. Che non avevano niente di pronto. Perché prima il Covid, poi l’arrivo di un altro bambino. Gli impegni sul set e la vita che scorre via. Insomma, il matrimonio era l’ultimo dei pensieri di. Alemeno fino all’estate 2022. Quando a sorpresa e con una cerimonia segretissima, l’attrice ha sposato il compagno. Collega di set in Fargo e Il potere del cane (2021). E padre dei loro due figli. Sorpresa!si sono sposati in gran segreto in Jamaica. La coppia, che sta insieme da 6 anni (galeotto il set della serie tv Fargo), ha due figli piccoli. Ecco perché il loro 2022 continua a essere un anno magico. Foto Ansa Il matrimonio nel resort di ...