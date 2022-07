Jovanotti ancora al centro di polemiche per il "Jova Beach Party": ecco cosa sta accadendo (Di lunedì 11 luglio 2022) Ogni concerto di Jovanotti è, come sempre, un mega evento. Il numero di fan dell’artista romano, infatti, è davvero sterminato. Proprio questo però, ultimamente, gli si starebbe ritorcendo contro. Pare infatti che, ancora una volta, i suoi concerti estivi abbiano scatenato molte polemiche riguardo all’ingente impatto ambientale che comportano. Vediamo di cosa si tratta La prima fama di Jovanotti risale a davvero moltissimi anni fa. Era la fine degli anni 80’, infatti, quando pubblica “Jovanotti for President” e “La mia moto”. Riscuotendo da subito ottimo successo, non smette di incidere brani che scaleranno le classifiche per tutti i decenni a seguire. “Ciao mamma”, “Salvami””, “Il più grande spettacolo dopo il big bang” e tanti ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 11 luglio 2022) Ogni concerto diè, come sempre, un mega evento. Il numero di fan dell’artista romano, infatti, è davvero sterminato. Proprio questo però, ultimamente, gli si starebbe ritorcendo contro. Pare infatti che,una volta, i suoi concerti estivi abbiano scatenato molteriguardo all’ingente impatto ambientale che comportano. Vediamo disi tratta La prima fama dirisale a davvero moltissimi anni fa. Era la fine degli anni 80’, infatti, quando pubblica “for President” e “La mia moto”. Riscuotendo da subito ottimo successo, non smette di incidere brani che scaleranno le classifiche per tutti i decenni a seguire. “Ciao mamma”, “Salvami””, “Il più grande spettacolo dopo il big bang” e tanti ...

Pubblicità

SkySport : ?? Per un'altra estate da sogno ???? Per emozionarci ancora: con le Azzurre, con Sky ?? 'Palla al centro', di Elisa e J… - CarloSupertramp : Pare ancora attuale. #jovanotti Ecco a chi giova il Jova Beach Party. Grandi Eventi e nuovo greenwashing - fox_rino : Shhhhh! Ancora sente jovanotti! - fiddlerxx : @falostesso Sarà ancora in vita e RTL continuerà a mandarlo in onda, anche tra 50 anni continueranno. Jovanotti, Franco126 e Loredana Bertè. - _nemes18_ : RT @Meta__Moro: Ma qualcuno ha una motivazione valida che spieghi il motivo per cui Jovanotti non faccia i concerti negli stadi ma abbia de… -