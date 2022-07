Incendi di Roma | Opera della mafia? Terrorismo ecologico? Le ipotesi del sindaco Gualtieri

Pubblicità

CarloCalenda : Incendi, immondizia, degrado: Roma è ormai una bomba ecologica. Sugli autodemolitori abusivi andati a fuoco… - gualtierieurope : Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma… - gualtierieurope : Sugli #incendi degli ultimi giorni a #Roma sta indagando la magistratura. Oggi si è svolto un incontro del Comitato… - V_Mazzotta : Si punta sugli #incendi attorno a #Roma. @gualtierieurope vuole essere ricordato come il #Nerone europeo del 2000 d… - Giuggio72684862 : RT @lageloni: Su questo fatto degli incendi a Roma direi che bisogna cominciare a farsi qualche domanda. -

Nel 2017 i pm avviarono una maxindagine dopo una serie diavvenuti in diverse autorimesse ... Intantoè alle prese con lo smaltimento dei rifiuti. Dopo il rogo nell'impianto Tmb di ...Ma è il sindaco diRoberto Gualtieri a confermare che per alcuniè stato già accertato il dolo. E rilancia: 'andremo avanti con gli impianti per i rifiuti. Non ci faremo intimidire". ...Si trascina da 20 anni la questione degli autodemolitori (nel 2009 una delibera dell’ex giunta Alemanno parlava già di delocalizzazioni) rimasta al palo. Domenica un post di Raggi: «Avevo avviato l’it ...Da giugno quasi 200 incendi e l’ombra degli interessi criminali sui rifiuti. La magistratura apre un’inchiesta. La giunta presenterà un esposto ...