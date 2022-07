I vaccini a mRNA causano infertilità? La teoria infondata del No Vax Robert Malone (Di lunedì 11 luglio 2022) Circola su Facebook il filmato di una intervista a Robert Malone. L’americano apprezzato negli ambienti No vax, sostiene che i vaccini a mRNA contro il nuovo Coronavirus – come quello di Pfizer – causerebbero problemi di fertilità. Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta: Le affermazioni di Robert Malone su un collegamento tra vaccini a mRNA e infertilità non sono supportate da fonti. Anche se gli studi sono pochi, abbiamo evidenze del contrario: ovvero è suggerito un potenziale collegamento tra Covid-19 e infertilità a breve termine. Malone è già noto per le sue affermazioni infondate contro i vaccini. Analisi Queste affermazioni sarebbero la «bomba nucleare di ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 luglio 2022) Circola su Facebook il filmato di una intervista a. L’americano apprezzato negli ambienti No vax, sostiene che icontro il nuovo Coronavirus – come quello di Pfizer – causerebbero problemi di fertilità. Vediamo di cosa si tratta. Per chi ha fretta: Le affermazioni disu un collegamento tranon sono supportate da fonti. Anche se gli studi sono pochi, abbiamo evidenze del contrario: ovvero è suggerito un potenziale collegamento tra Covid-19 ea breve termine.è già noto per le sue affermazioni infondate contro i. Analisi Queste affermazioni sarebbero la «bomba nucleare di ...

