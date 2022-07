Gazzetta – Dybala: irrompe il Napoli, è l’eccezione nei conti in ordine di De Laurentiis (Di lunedì 11 luglio 2022) Paulo Dybala al Napoli passa da sogni a possibile realtà. Prendendo spunto da un famoso spot pubblicitario si potrebbe riassumere così la trattativa che porta Dybala al Napoli. Il giocatore argentino sta attendendo una sistemazione per la prossima stagione. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Lukaku, non ha perso di vista Dybala ma Morotta deve prima vendere. Di questi tempi cedere un giocatore è davvero molto complicato. Per informazioni chiedere al Napoli con Politano, Demme, Ounas e Petagna che vogliono andare via. Trattativa Napoli-Dybala: perché è possibile Gazzetta dello Sport descrive lo stato dell’arte di Dybala, svincolato dalla Juve e disponibile ad abbassare le pretese economiche sull’ingaggio, anche ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022) Pauloalpassa da sogni a possibile realtà. Prendendo spunto da un famoso spot pubblicitario si potrebbe riassumere così la trattativa che portaal. Il giocatore argentino sta attendendo una sistemazione per la prossima stagione. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Lukaku, non ha perso di vistama Morotta deve prima vendere. Di questi tempi cedere un giocatore è davvero molto complicato. Per informazioni chiedere alcon Politano, Demme, Ounas e Petagna che vogliono andare via. Trattativa: perché è possibiledello Sport descrive lo stato dell’arte di, svincolato dalla Juve e disponibile ad abbassare le pretese economiche sull’ingaggio, anche ...

