GaE: domande inserimento in graduatorie di istituto prima fascia fino a oggi 11 luglio (Di lunedì 11 luglio 2022) fino alle 23,59 dell’11 luglio 2022 è disponibile la finestra per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente, così come disposto dall’articolo 10 del Dm n. 60 del 10 marzo 2022 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 11 luglio 2022)alle 23,59 dell’112022 è disponibile la finestra per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione alla procedura per l’inclusione nelled’didel personale docente, così come disposto dall’articolo 10 del Dm n. 60 del 10 marzo 2022 L'articolo .

Pubblicità

ProDocente : Immissioni in ruolo 2022/23: domande, graduatorie e procedura assunzione. Cosa fanno docenti GaE, GM e GPS - lacittanews : Di Nino Sabella Il Ministero dell’Istruzione, a breve, avvierà le procedure per le immissioni in ru… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo 2022/23: domande, graduatorie e procedura assunzione. Cosa fanno docenti GaE, GM e GPS - orizzontescuola : GaE: domande inserimento in graduatorie di istituto prima fascia fino all’11 luglio - scuolainforma : #Precari #GPS e #GaE, il #bonus della Regione Lazio: elenchi domande ammesse ed escluse -