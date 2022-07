F1, il mercato piloti 2023 langue. Il motore della (potenziale) azione è tutto australiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Siamo a metà luglio e, a differenza delle abitudini, il mercato piloti di F1 non è argomento di discussione. Anzi, l’interesse per la materia è piuttosto scarso. D’altronde viviamo un’epoca di accordi pluriennali. Inoltre il calderone è stato raffreddato dalle decisioni prese da Red Bull e Ferrari, che già in primavera hanno rinnovato i contratti di Sergio Perez e Carlos Sainz. I tre top team sono infatti a posto e proseguiranno con gli attuali tandem. Cionondimeno, sotto la superficie apparentemente immobile, qualcosa si sta muovendo. Il motore dell’azione è Oscar Piastri. Il ventunenne di Melbourne ha le stimmate del predestinato, avendo vinto uno dopo l’altro i titoli di Formula Renault Eurocup (2019), Formula 3 (2020) e Formula 2 (2021). Ha trovato tutte le porte chiuse per il 2022, in cui è letteralmente “fermo ai ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Siamo a metà luglio e, a differenza delle abitudini, ildi F1 non è argomento di discussione. Anzi, l’interesse per la materia è piuttosto scarso. D’altronde viviamo un’epoca di accordi pluriennali. Inoltre il calderone è stato raffreddato dalle decisioni prese da Red Bull e Ferrari, che già in primavera hanno rinnovato i contratti di Sergio Perez e Carlos Sainz. I tre top team sono infatti a posto e proseguiranno con gli attuali tandem. Cionondimeno, sotto la superficie apparentemente immobile, qualcosa si sta muovendo. Ildell’è Oscar Piastri. Il ventunenne di Melbourne ha le stimmate del predestinato, avendo vinto uno dopo l’altro i titoli di Formula Renault Eurocup (2019), Formula 3 (2020) e Formula 2 (2021). Ha trovato tutte le porte chiuse per il 2022, in cui è letteralmente “fermo ai ...

