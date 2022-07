Ex Ilva, Stellato: “destinare 8 mln risarcimento a famiglie delle vittime”? (Di lunedì 11 luglio 2022) “destinare gli 8 milioni di euro di risarcimento dovuti dall’ex Ilva al Comune, a famiglie delle vittime dell’inquinamento. È la proposta di Massimiliano Stellato, consigliere regionale e comunale di Taranto, con riferimento alla sentenza con cui il tribunale civile della città ionica ha riconosciuto al Comune di Taranto la somma complessiva di 12 milioni di euro, 8 dei quali a titolo di danno dell’immagine, per nei confronti di Luigi Capogrosso, e Fabio Riva, in prosecuzione di Emilio Riva, per le emissioni di polveri di carbone dal 1995 al 2014 dallo stabilimento siderurgico. “La sentenza di primo grado assume un’importanza rilevante.Sancisce come la fabbrica dell’acciaio abbia arrecato, per diversi anni, significativi danni alla città.So bene che è solo una ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 11 luglio 2022) “gli 8 milioni di euro didovuti dall’exal Comune, adell’inquinamento. È la proposta di Massimiliano, consigliere regionale e comunale di Taranto, con riferimento alla sentenza con cui il tribunale civile della città ionica ha riconosciuto al Comune di Taranto la somma complessiva di 12 milioni di euro, 8 dei quali a titolo di danno dell’immagine, per nei confronti di Luigi Capogrosso, e Fabio Riva, in prosecuzione di Emilio Riva, per le emissioni di polveri di carbone dal 1995 al 2014 dallo stabilimento siderurgico. “La sentenza di primo grado assume un’importanza rilevante.Sancisce come la fabbrica dell’acciaio abbia arrecato, per diversi anni, significativi danni alla città.So bene che è solo una ...

