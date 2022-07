Empoli | affare Luperto ai dettagli | prestito con obbligo di riscatto

Pubblicità

Tutto Napoli

E' Wladimiro Falcone , estremo difensore blucerchiato coinvolto in un complessosull'asse ...euro e le parti continuano a trattare anche perché i bianconeri dovranno versare il 50% all'e ...L'è memorabile , visto che arriva praticamente a parametro zero , con una futura rivendita ... Il nome in cima alla lista dei desideri è Bajrami dell', che però costa davvero molto (quasi ... Sky - Luperto-Empoli, affare in chiusura: lascia Napoli con l'obbligo di riscatto In dirittura d'arrivo quindi il ritorno in Toscana del difensore dopo il prestito dell'ultima stagione. L'Empoli è in chiusura per il prestito con obbligo di riscatto di Sebastiano Luperto. A riferirl ...E' stato uno dei giocatori migliori del suo Venezia e adesso il neo tecnico dell'Empoli, Paolo Zanetti, se lo vuole portare in Toscana. Secondo il Tuttosport il tecnico veneto pensa a ...