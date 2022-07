Elisabetta Gregoraci aereo durante Battiti Live: «Ely ti amo» e spunta una data misteriosa, chi l’ha mandato? Chi è il nuovo fidanzato della conduttrice? (Di lunedì 11 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci ha ricevuto un aereo durante l’ultima puntata di Battiti Live; nel messaggio trainato in aria si legge “Ely ti amo!”, accompagnato da una data sospetta. Ma cosa vorrà dire? Da tempo molti sostengono che ci sia un uomo che corteggia la e moglie di Briatore; a quanto pare questa persona sarebbe molto facoltosa... Leggi su donnapop (Di lunedì 11 luglio 2022)ha ricevuto unl’ultima puntata di; nel messaggio trainato in aria si legge “Ely ti amo!”, accompagnato da unasospetta. Ma cosa vorrà dire? Da tempo molti sostengono che ci sia un uomo che corteggia la e moglie di Briatore; a quanto pare questa persona sarebbe molto facoltosa...

Pubblicità

FranAltomare : Io che mi domando per quale motivo odiate Queen Elisabetta Gregoraci. Questa mattina avete un difficile boccone ama… - IsaeChia : Elisabetta Gregoraci, #BattitiLive come il #GfVip 5: vola un aereo per lei, ecco chi potrebbe essere il mittente D… - Mike33134317 : RT @lucia04030043: Elisabetta Gregoraci che stasera ha mostrato tanto carattere tanta determinazione e professionalità gestendo un’ansia no… - Tantaroba12 : RT @lucia04030043: Elisabetta Gregoraci che stasera ha mostrato tanto carattere tanta determinazione e professionalità gestendo un’ansia no… - brumis5 : la sua nuova tipa non mi sta sul cazzo perché non siamo paragonabili io sono heidi klum e lei è elisabetta gregoraci -