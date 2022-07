Pubblicità

AlexBazzaro : *=== Governo: DRAGHI al Colle da Mattarella (AGI) =* - anna_baudo : RT @petunianelsole: Draghi al Colle da Mattarella. - ivandileonardo : Ma in che senso House of Mario Draghi è al colle? AÒ - mementovape : ??????=== Governo: DRAGHI al Colle da Mattarella (AGI) ===???? - MaeyCat : RT @petunianelsole: Draghi al Colle da Mattarella. -

... se i pentastellati tirassero dritti per la loro strada LO SCENARIO Tra gli osservatori, molti scommettono che in caso di addio Cinquestelle Marionon avrebbe altra scelta che salire al...di Monica Guerzoni Il presidente del Consiglio Marioaldal capo dello Stato: l'incontro dopo giorni di tensione con il Movimento 5 Stelle e con la Lega ROMA - Il capo dell'esecutivo Marioè arrivato al Quirinale per un confronto con ...Pronti a uscire dall’aula. A non votare la fiducia in Senato e a togliere il proprio sostegno al governo. È ancora questa la linea che prevale nel Movimento 5 stelle, a ...Il presidente del Consiglio Mario Draghi al Colle dal capo dello Stato: l’incontro dopo giorni di tensione con la Lega e con il Movimento 5 Stelle ...