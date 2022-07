Crollo ghiacciaio Marmolada: da mercoledì scatta la ‘fase due’, droni in volo e ‘raccolta’ ogni 3 giorni (Di lunedì 11 luglio 2022) Per quel che riguarda le ricerche dei reperti, così da poter eventualmente indicare la presenze di altri corpi, è stato assicurato che si continuerà a lavorare in quota, ma per lo più per mezzo dell’impiego dei droni del Corpo permanente dei Vigili del fuoco, per il resto, purtroppo, ora rispetto al tragico Crollo del ghiacciaio della Marmolada, si passa alla cosiddetta ‘fase 2’. Così ha infatti comunicato stamane il dirigente generale Raffaele De Col, inizia da oggi – e per almeno 1o giorni- una nuova fase della gestione da parte del gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile del Trentino. Crollo ghiacciaio Marmolada: un team composto da 10 operatori rimuoverà ogni 3 giorni il materiale ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 luglio 2022) Per quel che riguarda le ricerche dei reperti, così da poter eventualmente indicare la presenze di altri corpi, è stato assicurato che si continuerà a lavorare in quota, ma per lo più per mezzo dell’impiego deidel Corpo permanente dei Vigili del fuoco, per il resto, purtroppo, ora rispetto al tragicodeldella, si passa alla cosiddetta2’. Così ha infatti comunicato stamane il dirigente generale Raffaele De Col, inizia da oggi – e per almeno 1o- una nuova fase della gestione da parte del gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile del Trentino.: un team composto da 10 operatori rimuoveràil materiale ...

