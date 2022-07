“Vi svelo perché ho lasciato Amici” | Kledi Kadiu lo confessa finalmente a tutti i suoi fan

Leggi su inews24

(Di domenica 10 luglio 2022) In queste oreha volutore ai followers il motivo per cui ha: scopriamo quindi le sue parole sui social. Torna a parlaree nel corso del suo intervento ha rivelato il motivo per cui ha deciso di lasciaredi Maria de Filippi. Le sue parole L'articolo proviene da Inews24.it.