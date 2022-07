TikTok, tragedia per un Blackout Challenge, famiglie delle bambine morte sporgono causa, ecco cosa è successo (Di domenica 10 luglio 2022) Come tutti i social, anche TikTok può trasformarsi in uno strumento molto pericoloso per gli adolescenti. Il Blackout Challenge è un assurdo trend giovanile che consiste nel legarsi al collo una corda, una sciarpa o una cintura per dimostrare la propria resistenza agli altri utenti collegati. Purtroppo questa folle tendenza ha portato sette vittime nel L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 10 luglio 2022) Come tutti i social, anchepuò trasformarsi in uno strumento molto pericoloso per gli adolescenti. Ilè un assurdo trend giovanile che consiste nel legarsi al collo una corda, una sciarpa o una cintura per dimostrare la propria resistenza agli altri utenti collegati. Purtroppo questa folle tendenza ha portato sette vittime nel L'articolo proviene da CheSuccede.it.

