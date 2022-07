"Solo Laura Chimenti". Tg1, cala la mannaia della Maggioni: ecco la scelta (Di domenica 10 luglio 2022) No, il "gran ballo" delle conduzioni al Tg1 è tutt'altro che terminato. Continuano manovre, spostamenti, indiscrezioni. L'ultimo capitolo era stata la rimozione dei tre big dall'edizione delle 20: Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, i quali avevano rifiutato di condurre la rassegna stampa dell'alba. E insomma, ci si chiede: che fine faranno? Delle anticipazioni viaggiano sul Giornale d'Italia, secondo cui la direttrice del tg, Monica Maggioni, manterrebbe alla conduzione soltanto Laura Chimenti, retrocessa però al Tg1 delle 13.30 a partire già da lunedì 11 luglio. La collega Emma D'Aquino non sarà invece in nessuna edizione, almeno fino a quando non cesseranno i suoi nuovi impegni a Rai 3. Infatti la D'Aquino dal prossimo 10 settembre sarà in onda con Ribelli ogni sabato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) No, il "gran ballo" delle conduzioni al Tg1 è tutt'altro che terminato. Continuano manovre, spostamenti, indiscrezioni. L'ultimo capitolo era stata la rimozione dei tre big dall'edizione delle 20: Francesco Giorgino, Emma D'Aquino e, i quali avevano rifiutato di condurre la rassegna stampa dell'alba. E insomma, ci si chiede: che fine faranno? Delle anticipazioni viaggiano sul Giornale d'Italia, secondo cui la direttrice del tg, Monica, manterrebbe alla conduzione soltanto, retrocessa però al Tg1 delle 13.30 a partire già da lunedì 11 luglio. La collega Emma D'Aquino non sarà invece in nessuna edizione, almeno fino a quando non cesseranno i suoi nuovi impegni a Rai 3. Infatti la D'Aquino dal prossimo 10 settembre sarà in onda con Ribelli ogni sabato ...

