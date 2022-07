Road Dogg: “Sting avrebbe avuto successo in WWE se fosse stato nella stessa forma di ora” (Di domenica 10 luglio 2022) Brian James, noto anche come Road Dogg, ha parlato del motivo principale per cui la carriera di Sting in WWE non è durata a lungo. Nel 2015, il simbolo della WCW ha perso contro Triple H a WrestleMania 31 e contro Seth Rollins a Night of Champions. Nel match contro quest’ultimo ha subito un grave infortunio al collo, che ha portato al suo ritiro dalle scene durante la cerimonia della Hall of Fame del 2016. James, produttore della WWE nel 2015, ha parlato nello show “The Wrestling Outlaws” del ritorno sul ring del 63enne con la AEW. Ha affermato che il veterano del wrestling avrebbe probabilmente ottenuto di più nella compagnia di Stamford se fosse stato nella stessa forma in cui si trova ora. Le sue ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 10 luglio 2022) Brian James, noto anche come, ha parlato del motivo principale per cui la carriera diin WWE non è durata a lungo. Nel 2015, il simbolo della WCW ha perso contro Triple H a WrestleMania 31 e contro Seth Rollins a Night of Champions. Nel match contro quest’ultimo ha subito un grave infortunio al collo, che ha portato al suo ritiro dalle scene durante la cerimonia della Hall of Fame del 2016. James, produttore della WWE nel 2015, ha parlato nello show “The Wrestling Outlaws” del ritorno sul ring del 63enne con la AEW. Ha affermato che il veterano del wrestlingprobabilmente ottenuto di piùcompagnia di Stamford sein cui si trova ora. Le sue ...

Pubblicità

TSOWrestling : Un confronto tra due pipebomb leggendarie: MJF vs CM Punk #TSOW #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE Road Dogg: 'Vince non voleva un tossico come me, fu Triple H a convincerlo' - - SpazioWrestling : WWE: Vince McMahon non voleva Road Dogg perchè lo riteneva un drogato #WWE #RoadDogg #VinceMcMahon -