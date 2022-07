"Questo lo vende a 100 euro...". Così Pieraccioni ridicolizza Briatore (Di domenica 10 luglio 2022) Flavio Briatore è nell'occhio del ciclone da tempo. Soprattutto da quando ha aperto la sua catena di pizzerie gourmet "Crazy Pizza". I suoi locali sono noti anche per presentare conti non proprio alla portata di tutte le tasche, visti anche gli ingredienti di pregio utilizzati per preparare le pizze. Celebre è quella a base del prosciutto spagnolo Pata negra. Poi si è aggiunto anche il destino e, negli ultimi giorni, il punto vendita romano ha dovuto affrontare anche la mancanza d'acqua. Con tanto di sfogo social: "Roba da terzo mondo". L'ultima piaga su Briatore, però, si è abbattuta adesso. Anche se, questa volta, è basata sull'ironia. Nelle sue story Instagram, Leonardo Pieraccioni, ha postato una foto che lo ritrae come un venditore di cocco sulle spiagge italiane. Con tanto di maglietta bianca taroccata con la ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Flavioè nell'occhio del ciclone da tempo. Soprattutto da quando ha aperto la sua catena di pizzerie gourmet "Crazy Pizza". I suoi locali sono noti anche per presentare conti non proprio alla portata di tutte le tasche, visti anche gli ingredienti di pregio utilizzati per preparare le pizze. Celebre è quella a base del prosciutto spagnolo Pata negra. Poi si è aggiunto anche il destino e, negli ultimi giorni, il punto vendita romano ha dovuto affrontare anche la mancanza d'acqua. Con tanto di sfogo social: "Roba da terzo mondo". L'ultima piaga su, però, si è abbattuta adesso. Anche se, questa volta, è basata sull'ironia. Nelle sue story Instagram, Leonardo, ha postato una foto che lo ritrae come un venditore di cocco sulle spiagge italiane. Con tanto di maglietta bianca taroccata con la ...

