Moto fuori strada. Morto 17enne (Di domenica 10 luglio 2022) Un ragazzo di 17 anni è Morto all’alba di oggi in un incidente stradale alle porte di Taranto. Ferito anche l’amico di 18 anni che era con lui. Entrambi erano in sella a una Moto che si è schiantata contro un muretto, lungo una strada che attraversa la frazione San Donato di Taranto. Il 17enne era già Morto quando sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato l’altro ragazzo in ospedale. Il 18enne è ora ricoverato in prognosi riservata. Nella zona sono al lavoro carabinieri e polizia per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. first appeared on Tarantini Time Quotidiano. Leggi su tarantinitime (Di domenica 10 luglio 2022) Un ragazzo di 17 anni èall’alba di oggi in un incidentele alle porte di Taranto. Ferito anche l’amico di 18 anni che era con lui. Entrambi erano in sella a unache si è schiantata contro un muretto, lungo unache attraversa la frazione San Donato di Taranto. Ilera giàquando sono arrivati i soccorritori che hanno trasportato l’altro ragazzo in ospedale. Il 18enne è ora ricoverato in prognosi riservata. Nella zona sono al lavoro carabinieri e polizia per raccogliere elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Pubblicità

Moto_it : GSX-R1000 fuori dai listini europei. Fino a quando? Una serie di considerazioni sul perché pensiamo che torneremo p… - Ligeia_aeterna : Rincasando dalla spiaggia ho come sempre attraversato la piazza della mia città in bici. Fuori dalla chiesa era pie… - ivy_longhi : @Iosonolagomma 'Oh, mamma stasera esco Prendo la moto, sì, ma senza casco Andiamo in centro Viene anche Vasco Torno… - TViweb : Post Edited: VENETO – Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: perde la vita 43enne - Giusepp19757546 : @matteosalvinimi Pensate all'abominio che sta tirando fuori Colao, fermatelo dannazione! Ha anche detto che nessun… -