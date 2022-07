Luigi Di Maio vuole Virginia Raggi nel suo nuovo partito: un altro attacco a Conte e al Movimento 5Stelle (Di domenica 10 luglio 2022) Luigi Di Maio vuole Virginia Raggi dalla sua parte: secondo alcune voci e rumors politici, l’ex sindaca di Roma sarebbe finiti nel mirino del leader di Insieme per il futuro. Conte ancora una volta deve guardarsi le spalle dagli attacchi nemici ed amici. Luigi Di Maio vuole Virginia Raggi nel suo nuovo partito Luigi Di Maio starebbe corteggiando l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi per inserirla nel suo nuovo partito. La Raggi attualmente è consigliere comunale al Campidoglio per i 5 Stelle, oltre che presidente speciale della commissione per la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 luglio 2022)Didalla sua parte: secondo alcune voci e rumors politici, l’ex sindaca di Roma sarebbe finiti nel mirino del leader di Insieme per il futuro.ancora una volta deve guardarsi le spalle dagli attacchi nemici ed amici.Dinel suoDistarebbe corteggiando l’ex sindaca di Romaper inserirla nel suo. Laattualmente è consigliere comunale al Campidoglio per i 5 Stelle, oltre che presidente speciale della commissione per la ...

