LIVE World Games 2022 in DIRETTA: ori di Marsili nel pattinaggio e Semeraro nel karate, Parrello di bronzo (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.00 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntuntamento a domani con gli Wordl Games su OA Sport. 01.55 karate – L’azzurra supera 4-1 l’austriaca Alisa Buchiner e conquista l’oro nel kumitè -68 kg. 01.50 karate : OROOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- SILVIA SemeraroOOOOOOOOOOOOOOOO TRIONFA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01.40 karate – Inizia la finale per l’oro tra l’azzurra Semeraro e l’austriaca Buchinger. 01.35 karate – Ora le premiazioni poi Silvia Semeraro sfiderà l’austriaca Alisa Buchinger nella finale per l’oro del kumitè -68 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 02.00 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntuntamento a domani con gli Wordlsu OA Sport. 01.55– L’azzurra supera 4-1 l’austriaca Alisa Buchiner e conquista l’oro nel kumitè -68 kg. 01.50: OROOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- SILVIAOOOOOOOOOOOOOOOO TRIONFA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01.40– Inizia la finale per l’oro tra l’azzurrae l’austriaca Buchinger. 01.35– Ora le premiazioni poi Silviasfiderà l’austriaca Alisa Buchinger nella finale per l’oro del kumitè -68 ...

