Juventus, bianconeri protagonisti assoluti della prima fase di calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022) Primi dieci giorni dall’apertura ufficiale del calciomercato in Europa. Nel nostro Paese diverse squadre si stanno muovendo convulsamente per regalare i nuovi tasselli da apporre nelle rose dei rispettivi allenatori. Chi più e chi meno, tutte le società sono impegnate nella campagna di rafforzamento in questa finestra estiva, la più lunga dedicata alle contrattazioni. C’è una formazione, però, che si è presa nettamente la scena sulle rivali e connazionali: è la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri si sono elevati al ruolo di protagonisti assoluti di questa primissima fase di trattative. Dopo aver messo a segno i colpi Angel Di Maria e Paul Pogba, la Vecchia Signora non ha intenzione di fermarsi. Juventus, Di Mari e Pogba ci sono: adesso Zaniolo e Molina, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) Primi dieci giorni dall’apertura ufficiale delin Europa. Nel nostro Paese diverse squadre si stanno muovendo convulsamente per regalare i nuovi tasselli da apporre nelle rose dei rispettivi allenatori. Chi più e chi meno, tutte le società sono impegnate nella campagna di rafforzamento in questa finestra estiva, la più lunga dedicata alle contrattazioni. C’è una formazione, però, che si è presa nettamente la scena sulle rivali e connazionali: è ladi Massimiliano Allegri. Isi sono elevati al ruolo didi questa primissimadi trattative. Dopo aver messo a segno i colpi Angel Di Maria e Paul Pogba, la Vecchia Signora non ha intenzione di fermarsi., Di Mari e Pogba ci sono: adesso Zaniolo e Molina, ...

EnricoTurcato : L’entusiasmo dilagante tra i tifosi per Paul #Pogba ha una giustificazione semplice e banale. Era troppo tempo che… - forumJuventus : (Gds) 'Juventus, dopo Di Maria e Pogba è l'ora di Zaniolo. Bianconeri e giallorossi vogliono chiudere velocemente l… - forumJuventus : (Cds) 'Juventus: Paredes e Molina restano nomi caldi. Spunta il follow galeotto del giocatore del Psg ai bianconeri… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (Gds) 'Juventus, dopo Di Maria e Pogba è l'ora di Zaniolo. Bianconeri e giallorossi vogliono chiudere velocemente la tra… - amojuve : Contatti in corso tra la #Juventus e l’agente di #Paredes. I bianconeri sono al lavoro con il #PSG per trovare l’in… -