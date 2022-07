Incidente mortale a Salerno | scooter contro auto Muore 22enne di Nocera | ferito l' amico

(Di domenica 10 luglio 2022) I soccorsi arrivati sul posto, 10 luglio 2022 " È morto sul colpo ilche era a bordo delloentrato in collisione con un', il ragazzo è rimasto coinvolto in un terribile ...

Pubblicità

PugliaReporter : Incidente mortale in Puglia: perde la vita a soli 17 anni nel tarantino dopo schianto nel cuore della notte - VIDEO… - ennatrasporti : Marsala (TP) - Scooter contro auto, incidente mortale sul lungomare - Cityrumors_it : Auto si schianta contro il muretto: incidente mortale ad Atri #atri #icidenteatri - TitoDiPersio : #Incidente #Mortale Si schianta con l'auto contro un muretto: 67enne muore durante il trasporto in ospedale - Trmtv : Incidente mortale a Taranto, 17enne perde il controllo dello scooter e impatta contro un muretto -

Fanpage.it

... 10 luglio 2022 " È morto sul colpo il 22enne che era a bordo dello scooter entrato in collisione con un'auto, il ragazzo è rimasto coinvolto in un terribilestradale avvenuto Cava de' ...É Daniele Goffi la vittima del tragicoaccorso nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio a Urago d'Oglio. Incidente mortale ad Aversa: esce dall'auto, investito e ucciso sulla superstrada L'incidente mortale è avvenuto in Valle di Blenio, dove ieri sera un 64enne del Luganese non ha fatto ritorno a casa. Il suo corpo ritrovato a notte fonda ai piedi di un burrone ...E' deceduto nella notte il 60enne che ieri pomeriggio era rimasto ferito in un incidente avvenuto sul lungomare di Marsala.C'era stato uno scontro fra lo scooter del 60enne ed un’autovettura. Le condi ...