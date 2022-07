F1, le previsioni meteo del GP d’Austria: cielo coperto dalle nuvole, ma non è prevista pioggia (Di domenica 10 luglio 2022) Siamo ormai giunti al momento decisivo del Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: archiviate le due sessioni di prove libere, le qualifiche e la sprint race, manca soltanto la gara che stabilirà i verdetti del weekend al Red Bull Ring, con il Campione del Mondo in carica Max Verstappen che partirà (oltre che dalla pole position grazie alla vittoria nella sprint di ieri, annessi gli 8 punti in classifica) come favorito. Servirà un gran lavoro di squadra per i due piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione in griglia di partenza per cercare innanzitutto di non far scappare l’olandese e, nella migliore delle ipotesi, portarsi subito in testa. Nella giornata di ieri la sprint race si è svolta senza particolari difficoltà atmosferiche per così dire, e lo stesso dovrebbe accadere per la gara di questa ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Siamo ormai giunti al momento decisivo del Gran Premio2022 di Formula 1: archiviate le due sessioni di prove libere, le qualifiche e la sprint race, manca soltanto la gara che stabilirà i verdetti del weekend al Red Bull Ring, con il Campione del Mondo in carica Max Verstappen che partirà (oltre che dalla pole position grazie alla vittoria nella sprint di ieri, annessi gli 8 punti in classifica) come favorito. Servirà un gran lavoro di squadra per i due piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz che occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione in griglia di partenza per cercare innanzitutto di non far scappare l’olandese e, nella migliore delle ipotesi, portarsi subito in testa. Nella giornata di ieri la sprint race si è svolta senza particolari difficoltà atmosferiche per così dire, e lo stesso dovrebbe accadere per la gara di questa ...

