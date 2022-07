F1 GP Austria, previsioni meteo gara oggi: rischio pioggia basso in Stiria (Di domenica 10 luglio 2022) Tutto pronto per la gara del GP di Austria 2022: un’occhiata alle previsioni meteo di oggi, domenica 10 luglio, è d’obbligo sul tracciato di Spielberg. Si chiude un weekend intenso, con qualifiche al venerdì e gara sprint alla domenica. oggi siamo finalmente arrivati alla gara standard, che per fortuna di team e piloti non dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo tra i boschi della Stiria. Nonostante un abbassamento delle temperature, e un fresco diffuso, non dovrebbero verificarsi della precipitazioni. Il rischio pioggia è molto basso sul tracciato di Spielberg, dunque si può affermare che la gara sarà corsa, con tutta probabilità, in condizioni da asciutto. ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Tutto pronto per ladel GP di2022: un’occhiata alledi, domenica 10 luglio, è d’obbligo sul tracciato di Spielberg. Si chiude un weekend intenso, con qualifiche al venerdì esprint alla domenica.siamo finalmente arrivati allastandard, che per fortuna di team e piloti non dovrebbe essere caratterizzata dal maltempo tra i boschi della. Nonostante un abbassamento delle temperature, e un fresco diffuso, non dovrebbero verificarsi della precipitazioni. Ilpia è moltosul tracciato di Spielberg, dunque si può affermare che lasarà corsa, con tutta probabilità, in condizioni da asciutto. ...

Pubblicità

sportface2016 : #AustrianGP, le previsioni meteo per la gara di oggi: rischio pioggia basso in Stiria #Formula1 - zazoomblog : F1 GP Austria previsioni meteo oggi sprint race: condizioni incerte - #Austria #previsioni #meteo #sprint - Automotoreit : Meteo Austria: Previsioni meteo per la gara di F1 2022. #AustrianGP #F1 #formula1 #formulaone #formulauno… - F1ingenerale_ : #Gran Premio d'Austria sotto la #pioggia? Grande incertezza nelle previsioni #meteo #F1 #GPAustria #F1InGenerale - Julio_Arnes : Caro mio tennista potrai anche avere vinto ribaltando le mie previsioni ma sai cosa non puoi ribaltare? Quanto stab… -