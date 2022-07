Covid, ipotesi stop isolamento positivi asintomatici: perché se ne parla (Di domenica 10 luglio 2022) Il nuovo aumento dei contagi da Covid che sta interessando l'Italia sta portando a riflessioni diverse dalle precedenti. I ragionamenti sono differenti rispetto al passato, per effetto di una popolazione largamente vaccinata e per varianti che appaiono meno patogene. positivi e asintomatici, perchè si ipotizza lo stop alla quarantena per loro Oggi si arriva ad ipotizzare la possibilità di eliminare la quarantena per i positivi asintomatici. Il rischio è che varianti molto contagiose possano in qualche modo costringere contemporaneamente milioni di persone a casa. «Sono stato - ha detto il sottosegretario del ministero della Salute Andrea Costa - tra i primi a proporre sul tavolo del Governo questo tema già numerose settimane fa». Nella sua intervista a Il Tempo del 10 luglio ha ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 10 luglio 2022) Il nuovo aumento dei contagi dache sta interessando l'Italia sta portando a riflessioni diverse dalle precedenti. I ragionamenti sono differenti rispetto al passato, per effetto di una popolazione largamente vaccinata e per varianti che appaiono meno patogene., perchè si ipotizza loalla quarantena per loro Oggi si arriva ad ipotizzare la possibilità di eliminare la quarantena per i. Il rischio è che varianti molto contagiose possano in qualche modo costringere contemporaneamente milioni di persone a casa. «Sono stato - ha detto il sottosegretario del ministero della Salute Andrea Costa - tra i primi a proporre sul tavolo del Governo questo tema già numerose settimane fa». Nella sua intervista a Il Tempo del 10 luglio ha ...

