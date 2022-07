(Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) –la terza prova dideldi(Svizzera) con un bottino di 6vinte (1-3-2) su 11 equipaggi finalisti e il quarto posto nelre per nazioni dietro alla Gran Bretagna, prima con 9(7-1-1), alla Germania seconda con 4 (2-0-2) e all’Australia terza con 6 (1-5-0). Tra le gare più entusiasmanti quella del doppio pesi leggeri maschile con due equipaggi italiani in gara e con Pietro Willy Ruta e Gabriel Soares che hanno regatato inizialmente nel gruppo, tastando il polso a Norvegia e Francia e al secondo equipaggio italiano di Stefano Oppo e Niels Torre, e che nella seconda parte una volta al comando hanno mantenuto la posizione vincendo la medaglia d’oro per soli 32 centesimi davanti ...

Pubblicità

Azzurri : ???? Tante emozioni, un'unica maglia: 9 luglio 2006 Sedici anni fa a Berlino gli #Azzurri vincevano la quarta Coppa… - GoalItalia : #10luglio 2006, un milione di persone al Circo Massimo L'Italia festeggia gli azzurri, la Coppa del Mondo e un sogn… - LCuccarini : Poteva mancare la foto con la Coppa vinta in Conference League? ???? Sarà esposta al pubblico fino al 22 luglio, all… - LocalPage3 : Coppa del Mondo di canottaggio a Lucerna, l'Italia chiude con 6 medaglie - TV7Benevento : Coppa del Mondo di canottaggio a Lucerna, l'Italia chiude con 6 medaglie - -

La propostaNapoli è solo per guadagnare terreno . Koulibaly combattuto per la tifoseria . ... 'Credo che Koulibaly, a 31 anni, dopo 8 stagioni a Napoli nelle quali ha vinto 1Italia e 1 ...I lazialiMas Padel vincono al Padelmania di Pescara la finale nazionale, si fermano in semifinale i padroni di casa Panucci e Di Biagio. L'ex ct dell'Under 21: 'Gli ex calciatori più forti Fiore, Totti, ...Si è conclusa oggi la diciannovesima edizione della Coppa Europa Smeralda 888, evento organizzato dallo YCCS che rientra nel circuito annuale della Classe ...PALERMO – Comincia la stagione del Palermo. A partire da oggi 10 luglio, la squadra guidata dal tecnico Silvio Baldini si raduna all’hotel Casena dei Colli in vista del ritiro estivo precampionato. La ...