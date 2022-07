Canottaggio, Italia da sogno in Coppa del Mondo a Lucerna! Doppietta nei pesi leggeri, sul podio anche Rodini-Cesarini e il 4 di coppia donne! (Di domenica 10 luglio 2022) Subito una vittoria e quattro podi complessivi per la Nazionale Italiana di Canottaggio nelle prime otto finali sulle quattordici specialità olimpiche nella terza ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2022, che si chiuderà oggi a Lucerna, in Svizzera, sul Rotsee. Nel doppio pesi leggeri maschile la sfida interna porta ad una Doppietta in casa Italia, con due equipaggi azzurri ai primi due posti: Italia 2 di Pietro Ruta (Fiamme Oro) e Gabriel Soares (Marina Militare) vince in 6.12.13, davanti ad Italia 1 di Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio) e Stefano Oppo (Carabinieri), secondi in 6.12.45. Completa il podio Norvegia 1, terza in 6.14.28, poi quarta la Francia in 6.14.70, quinta la Svizzera in 6.16.18, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Subito una vittoria e quattro podi complessivi per la Nazionalena dinelle prime otto finali sulle quattordici specialità olimpiche nella terza ed ultima tappa didel2022, che si chiuderà oggi a Lucerna, in Svizzera, sul Rotsee. Nel doppiomaschile la sfida interna porta ad unain casa, con due equipaggi azzurri ai primi due posti:2 di Pietro Ruta (Fiamme Oro) e Gabriel Soares (Marina Militare) vince in 6.12.13, davanti ad1 di Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio) e Stefano Oppo (Carabinieri), secondi in 6.12.45. Completa ilNorvegia 1, terza in 6.14.28, poi quarta la Francia in 6.14.70, quinta la Svizzera in 6.16.18, ...

Pubblicità

OA_Sport : Subito una vittoria e quattro podi complessivi per la Nazionale italiana di canottaggio nelle prime otto finali! - rada_maja : RT @matteo_pelli: Mountain bike - canottaggio - finale di Wimbledon maschile - Tour de France - GP di formula 1 - Europei di calcio femmini… - matteo_pelli : Mountain bike - canottaggio - finale di Wimbledon maschile - Tour de France - GP di formula 1 - Europei di calcio f… - Lesegetica : RT @ilmetropolitan: #Canottaggio, #Lucerna. L’#Italia in finale di Coppa del Mondo con 11 #barche - - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: #Canottaggio, #Lucerna. L’#Italia in finale di Coppa del Mondo con 11 #barche - -