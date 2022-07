Calcio: 21-0 della Lazio all’Auronzo, nella prima amichevole estiva della stagione 2022/23 (Di domenica 10 luglio 2022) La Lazio batte 21-0 l’Auronzo, ad Auronzo di Cadore. Per i romani si è trattato del primo test stagionale 2022/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Felipe Anderson autore di 4 reti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo tempo la Lazio parte fortissima e in 16 minuti segna ben 6 reti all’Auronzo. Il primo gol è firmato da Basic, con un bel diagonale preciso. Al 5’ invece è Luis Alberto a segnare e un minuto dopo Cancellieri firma il tris, con un sinistro potente in rete. All’8’ poi va ancora in gol Luis Alberto e ancora Cancellieri non fallisce, su assist di Basic. L’inizio sprint laziale è poi chiuso al 16’, con un’autorete di De Mario dopo un palo di Luis Alberto. Al 27’ la Lazio va ancora a segno con Pedro, tramite un tiro preciso che si ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Labatte 21-0 l’Auronzo, ad Auronzo di Cadore. Per i romani si è trattato del primo test stagionale/23, a cui seguiranno altri match nei prossimi giorni di ritiro. Ottima prova per Felipe Anderson autore di 4 reti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca Nel primo tempo laparte fortissima e in 16 minuti segna ben 6 reti. Il primo gol è firmato da Basic, con un bel diagonale preciso. Al 5’ invece è Luis Alberto a segnare e un minuto dopo Cancellieri firma il tris, con un sinistro potente in rete. All’8’ poi va ancora in gol Luis Alberto e ancora Cancellieri non fallisce, su assist di Basic. L’inizio sprint laziale è poi chiuso al 16’, con un’autorete di De Mario dopo un palo di Luis Alberto. Al 27’ lava ancora a segno con Pedro, tramite un tiro preciso che si ...

Pubblicità

RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - Tg3web : Inizia stasera contro la Francia a Rotherham, in Inghilterra, l'avventura della Nazionale femminile di calcio agli… - gippu1 : Tra Europei e Mondiali l'Italia ha giocato 12 semifinali e ne ha vinte 10, quasi tutte faticosissime, estenuanti, r… - blackdevils97 : @realGiocap @espertheo Be è questo il bello dello sport.... .... Poi dico e ripeto ognuno tifa il suo e si rispetta… - sportface2016 : Calcio: 10-1 del #Sassuolo al #RealVicenza nella prima amichevole estiva della stagione 2022/23 -