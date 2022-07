Boom Sabrina Ferilli! Ora è ufficiale: nessuno lo avrebbe immaginato (Di domenica 10 luglio 2022) Che sorpresa per Sabrina Ferilli: la nota attrice romana, sempre molto ironica e sopra le righe, è tornata così a far parlare di sé in televisione Esplosiva, ironica e sempre sopra le righe. Sabrina Ferilli è un personaggio amatissimo per il cinema e per la televisione italiana, proprio per il suo carattere spontaneo. Una grande L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Che sorpresa perFerilli: la nota attrice romana, sempre molto ironica e sopra le righe, è tornata così a far parlare di sé in televisione Esplosiva, ironica e sempre sopra le righe.Ferilli è un personaggio amatissimo per il cinema e per la televisione italiana, proprio per il suo carattere spontaneo. Una grande L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Sabrina_Fenice : RT @Sandra_2973: Non c'è nulla da fare, Can il boom lo fa da solo! #CanYamanDisneyTR - Sabrina_Fenice : RT @Mariagenn59: Siamo pronte? a breve questo silenzio di Can si tramutera' in un Boom ???? ... Sicuro... - snktsenzastelle : @eternaljungkoo Io non sapevo avesse fatto roba nuova ??, stavo aspettando Sabrina Carpenter e lei boom! Roba nuova,un bop. -