Amici 21, non solo Alex e Cosmary: un'altra coppia si è appena lasciata (Di domenica 10 luglio 2022) Nell'ultima edizione di Amici sono nati tanti amori che sembravano destinati a durare a lungo. Purtroppo invece sono già due le coppie che sembrano essersi dette addio. La prima è quella di Cosmary Fasanelli e Alex Rina. Ora anche loro hanno scelto di prendere strade diverse. Molti sono stati gli amori sbocciati in questa ultima edizione di Amici 21. Eppure sembra che con la stessa velocità con cui sono nati questi grandi sentimenti, stiano sparendo alla stessa velocità. Amici 21 è stato all'insegna delle sorprese, gli allievi, anche quelli che non sono arrivati in finale, hanno ottenuto il loro successo. Mentre Carola Puddu e Michele Esposito parteciperanno insieme allo speciale in memoria di Carla Fracci, Luca D'Alessio continua a scalare le classifiche con il suo singolo. Anche Luigi Strangis ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 luglio 2022) Nell'ultima edizione disono nati tanti amori che sembravano destinati a durare a lungo. Purtroppo invece sono già due le coppie che sembrano essersi dette addio. La prima è quella diFasanelli eRina. Ora anche loro hanno scelto di prendere strade diverse. Molti sono stati gli amori sbocciati in questa ultima edizione di21. Eppure sembra che con la stessa velocità con cui sono nati questi grandi sentimenti, stiano sparendo alla stessa velocità.21 è stato all'insegna delle sorprese, gli allievi, anche quelli che non sono arrivati in finale, hanno ottenuto il loro successo. Mentre Carola Puddu e Michele Esposito parteciperanno insieme allo speciale in memoria di Carla Fracci, Luca D'Alessio continua a scalare le classifiche con il suo singolo. Anche Luigi Strangis ...

