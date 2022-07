Addio a Tony Sirico | il leggendario Paulie Gualtieri ne ‘I Soprano’ – quali ruoli ha interpretato?

Pubblicità

infoitcultura : Cinema in lutto: addio a Tony Sirico, protagonista dei Soprano - Positanonews - infoitcultura : Tony Sirico è morto: addio all'indimenticabile attore de I Soprano - infoitcultura : Tony Sirico dei Soprano morto, addio a un altro gangster di Hollywood: aveva 79 anni - francobus100 : Tony Sirico dei Soprano morto, addio a un altro gangster di Hollywood: aveva 79 anni - ParliamoDiNews : Tony Sirico è morto: addio all`indimenticabile Paulie de I Soprano #ISoprano #One #tonysiricoisoprano #9luglio -

Il personaggio di Paulie non si discosta di molto dall'infanzia e dall'adolescenza complicata vissuta daSirico. Gennaro Anthony Sirico Jr . è nato a Brooklyn il 29 luglio 1942, figlio di Jerry ...Mentre scontava la sua pena in prigione a Sing Sing ebbe l'idea di divenire attore vedendo ex carcerati che recitavano, era un grande amico di James Caan scomparso da poco, che diceva di luiè ...E' morto a 79 anni l'attore americano Tony Sirico, il gangster Paulie Gualtieri nell'amatissima e seguitissima serie tv "I Soprano".Dopo varie interpretazioni il vero gangster Tony Sirico si è spento a causa della demenza senile, di cui soffriva all'età di 79 anni, Lacrime a Hollywood per i gangster di Cosa Nostra.