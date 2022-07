Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2022 ore 19:30 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 9 LUGLIO 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UNA SERIE DI CRITICITA’ DOVUTE AGLI INCENDI DIVAMPATI IN QUESTE ORE SULLA STATALE PONTINA CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA. VI INVITIAMO INOLTRE A PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULL’A1 Roma FIRENZE PER UN INCENDIO ANCORA ATTIVO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO E SULLA A12 Roma TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E CERVETERI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMENTI POI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 9 LUGLIOORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON UNA SERIE DI CRITICITA’ DOVUTE AGLI INCENDI DIVAMPATI IN QUESTE ORE SULLA STATALE PONTINA CI SONO INCOLONNAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTELNO E POMEZIA. VI INVITIAMO INOLTRE A PRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULL’A1FIRENZE PER UN INCENDIO ANCORA ATTIVO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO E SULLA A12TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E CERVETERI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI POI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE ...

