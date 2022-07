Psg Skriniar, c’è ancora distanza ma colmabile: i dettagli (Di sabato 9 luglio 2022) La distanza tra Inter e Psg per Skriniar è ancora notevole, ma potrebbe assottigliarsi nei prossimi incontri La distanza tra Inter e Psg per Skriniar è ancora notevole, ma potrebbe assottigliarsi nei prossimi incontri. I parigini non mollano il difensore e con un ulteriore sforzo potrebbero strappare il sì dei nerazzurri alla cifre richieste. Al momento ballano 10 milioni, non tanti e si può limare con facilità questo gap. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Latra Inter e Psg pernotevole, ma potrebbe assottigliarsi nei prossimi incontri Latra Inter e Psg pernotevole, ma potrebbe assottigliarsi nei prossimi incontri. I parigini non mollano il difensore e con un ulteriore sforzo potrebbero strappare il sì dei nerazzurri alla cifre richieste. Al momento ballano 10 milioni, non tanti e si può limare con facilità questo gap. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

