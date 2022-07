“Non mi vuoi più bene” feat. Dutch Nazari è il nuovo singolo del napoletano Ugo Crepa (Di sabato 9 luglio 2022) È disponibile in rotazione radiofonica “Non mi vuoi più bene” (Blackcandy Produzioni) feat. Dutch Nazari, il nuovo singolo di Ugo Crepa già disponibile sulle piattaforme digitali. “Non mi vuoi più bene” prodotto da foolviho racconta la fine di una relazione d’amore terminata male, dove si arriva quasi a odiare l’ex partner. Si sa però, che i due sentimenti sono complementari e l’ombra del ritorno è sempre dietro l’angolo. Ugo Pronestì, in arte Ugo Crepa, è un giovane rapper e cantautore di Napoli il cui suo sound spazia dal rap al new soul, dall’r&b al funk, e la sua scrittura è un poetico mosaico introspettivo. Si avvicina alla cultura hip hop nel 2013 e negli anni entra a far parte di vari ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 9 luglio 2022) È disponibile in rotazione radiofonica “Non mipiù” (Blackcandy Produzioni), ildi Ugogià disponibile sulle piattaforme digitali. “Non mipiù” prodotto da foolviho racconta la fine di una relazione d’amore terminata male, dove si arriva quasi a odiare l’ex partner. Si sa però, che i due sentimenti sono complementari e l’ombra del ritorno è sempre dietro l’angolo. Ugo Pronestì, in arte Ugo, è un giovane rapper e cantautore di Napoli il cui suo sound spazia dal rap al new soul, dall’r&b al funk, e la sua scrittura è un poetico mosaico introspettivo. Si avvicina alla cultura hip hop nel 2013 e negli anni entra a far parte di vari ...

