NBA, Summer League: debutti per Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo (Di sabato 9 luglio 2022) Entra nel vivo la NBA Summer League di Las Vegas, una sorta di torneo di ‘preparazione’ in cui le franchigie della Lega dei Giganti osservano con attenzione il comportamento dei propri prospetti, americani ed europei, per poi decidere se questi potranno far parte delle proprie squadre e, in alcuni casi, monitorare i loro progressi. Dopo il positivo debutto di Paolo Banchero, questa notte è stato il momento degli altri due italiani impegnati, Alessandro Pajola e Matteo Spagnolo. Iniziamo dal playmaker della Virtus Bologna, uscito sconfitto nel match dei ‘suoi’ Dallas Mavericks contro i Chicago Bulls per 100-99, ma con una prova che racconta tutto il suo essere giocatore iperfunzionale ad un sistema. Per il classe 1999 solo 3 punti con 1/5 dal campo (1/3 da tre punti), ma il referto ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Entra nel vivo la NBAdi Las Vegas, una sorta di torneo di ‘preparazione’ in cui le franchigie della Lega dei Giganti osservano con attenzione il comportamento dei propri prospetti, americani ed europei, per poi decidere se questi potranno far parte delle proprie squadre e, in alcuni casi, monitorare i loro progressi. Dopo il positivo debutto di Paolo Banchero, questa notte è stato il momento degli altri due italiani impegnati,. Iniziamo dal playmaker della Virtus Bologna, uscito sconfitto nel match dei ‘suoi’ Dallas Mavericks contro i Chicago Bulls per 100-99, ma con una prova che racconta tutto il suo essere giocatore iperfunzionale ad un sistema. Per il classe 1999 solo 3 punti con 1/5 dal campo (1/3 da tre punti), ma il referto ...

