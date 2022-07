Medagliere World Games 2022 | Italia quarta con due ori e cinque podi

(Di sabato 9 luglio 2022) Da giovedì 7 a domenica 17 luglioa Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti, si terrà l’11ma edizione dei: saranno in programma gare in 44 sport ufficiali per un totale di 223 eventi esclusi dal programma dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le prime medaglie verranno assegnate venerdì 8 luglio: saranno in palio 24 titoli in 5 sport.# Paese O A B T. 1 Colombia 4 1 2 7 2 Ungheria 3 2 3 8 3 Giappone 3 1 1 5 42 2 1 5 5 Cina 2 2 0 4 6 Germania 2 1 2 5 7 Ucraina 2 0 2 4 8 Brasile 1 1 0 2 8 Spagna 1 1 0 2 10 Algeria 1 0 0 1 10 Belgio 1 0 0 1 10 Moldavia 1 0 0 1 10 Filippine 1 0 0 1 14 Francia 0 2 3 5 15 Croazia 0 2 0 2 15 Corea del ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia difende il primato nel medagliere storico! - #World #Games #DIRETTA: #l… -

Il successo dell'azzurra va dunque ad arricchire ilitaliano di questa prima giornata. 02.40 PATTINAGGIO VELOCITA' - In corso le cerimonie di premiazioni.15:04 PATTINAGGIO VELOCITA' - Asja Varani sarà la prima azzurra ad esordire in questiGames. Classe 2001, abruzzese, vanta un oro ai Mondiali juniores 2019 nel one lap sprint.Da giovedì 7 a domenica 17 luglio 2022 a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti, si terrà l'11ma edizione dei World Games: saranno in programma gare in 44 sport ufficiali per un totale di 223 event ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare degli World Games 2022, manifestazione sportiva ...