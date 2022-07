L’Inter ritrova la Lu-La: palestra e campo, il Toro ritrova il partner perfetto (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova Inter nasce con i ricordi di quella passata: alla Pinetina è di nuovo Lu-La mania, i due già in simbiosi La nuova Inter nasce con i ricordi di quella passata: alla Pinetina è di nuovo Lu-La mania, i due già in simbiosi in questi primi giorni di ritiro. Lukaku e Lautaro lavorano già insieme tra campo e palestra per riportare i nerazzurri ai vertici. Il Belga già on fire in allenamento con due gol e con l’argentino è pronto a riformare la coppia perfetto che può far sognare la seconda stella. Sorrisi, determinazione e voglia di tornare in campo, Inzaghi lavora alla sua nuova Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) La nuova Inter nasce con i ricordi di quella passata: alla Pinetina è di nuovo Lu-La mania, i due già in simbiosi La nuova Inter nasce con i ricordi di quella passata: alla Pinetina è di nuovo Lu-La mania, i due già in simbiosi in questi primi giorni di ritiro. Lukaku e Lautaro lavorano già insieme traper riportare i nerazzurri ai vertici. Il Belga già on fire in allenamento con due gol e con l’argentino è pronto a riformare la coppiache può far sognare la seconda stella. Sorrisi, determinazione e voglia di tornare in, Inzaghi lavora alla sua nuova Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : L'#Inter ritrova la #LuLa in campo. Sorrisi, palestra e gol: i due lavorano già in simbiosi ?? - infoitsport : Lukaku ritrova Lautaro, l'Inter riscopre la LuLa: 'Sono tornati' - FcInterNewsit : Lukaku ritrova Lautaro, l'Inter riscopre la LuLa: 'Sono tornati' - infoitsport : Inzaghi ritrova la ‘Lu-La’: per l’Inter obiettivo seconda stella concreto – TS - internewsit : Inzaghi ritrova la 'Lu-La': per l'Inter obiettivo seconda stella concreto - TS - -