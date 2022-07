Libia, premier Bachagha: entrerò a Tripoli nei prossimi giorni (Di sabato 9 luglio 2022) Il premier libico designato dal Parlamento di Tobruk, Fathi Bachagha, in lotta per il potere con il governo di Abdelhamid Dbeibahda insediato a Tripoli, in un'intervista da remoto con France Presse ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Illibico designato dal Parlamento di Tobruk, Fathi, in lotta per il potere con il governo di Abdelhamid Dbeibahda insediato a, in un'intervista da remoto con France Presse ...

Pubblicità

fmandolfino1 : @MilkoSichinolfi @GiorgiaMeloni Ma certo! La nostra cara Giorgia preferisce il BLOKKO NAVALE. Così crepano il Libia… - cohibadelaserna : RT @FrancesDiBi: Per #Erdogan, il premier italiano è «il mio amico Draghi». E del resto per #Draghi la #Turchia è «amica, alleata» dell’Ita… - dinamo3040 : RT @marsigatto: Vorrei un premier che vada in Libia, chiamia sé il figlio di Gheddafi, e gli dica: «e mo, ce rpijamm' chell ch'è 'o nuost'»… - marsigatto : Vorrei un premier che vada in Libia, chiamia sé il figlio di Gheddafi, e gli dica: «e mo, ce rpijamm' chell ch'è 'o… - PivaEdoardo : RT @nonnachicca58: Il premier ha giurato fedeltà alla Turchia per tutti i secoli dei secoli: siamo partner amici alleati uniti nella condan… -