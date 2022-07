Il ritardo dei riformisti sull’agenda Draghi (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo l’ennesima nasata sul ginocchio di Mario Draghi, le veline contiane annunciano sfracelli se il presidente del Consiglio non recepirà le richieste del papello che Giuseppi gli ha consegnato. La realtà è che, come il protagonista della commedia di Terenzio, Conte ha punito se stesso, qualche sondaggio lo dà abbondantemente sotto il 10%, e la pietra è destinata a rotolare presa a calci dei Marco Travaglio e Alessandro Di Battista. Così che, salvo sorprese tipo Papeete in versione foggiana, l’ultimo atto dello scontro tra riformisti e populisti è rinviato a settembre con la madre di tutte le battaglie, una legge di Bilancio difficilissima, la prima in tempo di guerra e inflazione galoppante, cioè in un clima storicamente favorevole alle spinte demagogiche, alle richieste di mance, insomma al fatidico e pestifero assalto alla diligenza; laddove al ... Leggi su linkiesta (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo l’ennesima nasata sul ginocchio di Mario, le veline contiane annunciano sfracelli se il presidente del Consiglio non recepirà le richieste del papello che Giuseppi gli ha consegnato. La realtà è che, come il protagonista della commedia di Terenzio, Conte ha punito se stesso, qualche sondaggio lo dà abbondantemente sotto il 10%, e la pietra è destinata a rotolare presa a calci dei Marco Travaglio e Alessandro Di Battista. Così che, salvo sorprese tipo Papeete in versione foggiana, l’ultimo atto dello scontro trae populisti è rinviato a settembre con la madre di tutte le battaglie, una legge di Bilancio difficilissima, la prima in tempo di guerra e inflazione galoppante, cioè in un clima storicamente favorevole alle spinte demagogiche, alle richieste di mance, insomma al fatidico e pestifero assalto alla diligenza; laddove al ...

