I convocati della Nazionale per la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo (Di sabato 9 luglio 2022) In vista dell’imminente FISTF World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo, che si disputerà a Roma (Cinecittà World) dal 16 al 18 settembre, la Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) ha reso noto, tramite i propri account social ufficiali, le convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare gli atleti italiani che dovranno rappresentare la Nazionale azzurra nel corso della competizione iridata, nelle varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e Subbuteo). I convocati della Nazionale Open per la World Cup 2022 di Calcio da Tavolo I ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 9 luglio 2022) In vista dell’imminente FISTFCupdida, che si disputerà a Roma (Cinecittà) dal 16 al 18 settembre, la Federazione Italiana Sportivada(FISCT) ha reso noto, tramite i propri account social ufficiali, le convocazioni dei Commissari Tecnici incaricati di individuare gli atleti italiani che dovranno rappresentare laazzurra nel corsocompetizione iridata, nelle varie categorie (Open, Veteran, Ladies, Under20, Under16, Under12 e). IOpen per laCupdidaI ...

