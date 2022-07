Gianni Sperti posta una foto e umilia Gemma Galgani e lei replica (Di sabato 9 luglio 2022) Gianni Sperti si trova in Egitto e dopo aver visitato le mummie del museo egizio su Instagram ha fatto ironia citando Gemma Galgani. La risposta di quest’ultima non è tardata ad arrivare. Gianni Sperti lo conosciamo tutti per essere un ex ballerino e da tanti anni ormai l’opinionista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. È stato anche il marito di Paola Barale la nota showgirl con la quale purtroppo poi le cose non sembrano essere andate nel migliore dei modi. Ad ogni modo, il noto opinionista ha concluso soltanto da poche settimane la stagione televisiva di Uomini e Donne e adesso sembra che stia godendo le meritate vacanze. Pare che in questi giorni abbia deciso di fare una vacanza in Egitto e nello specifico sembra che stia visitando Il Cairo. ... Leggi su baritalianews (Di sabato 9 luglio 2022)si trova in Egitto e dopo aver visitato le mummie del museo egizio su Instagram ha fatto ironia citando. La risdi quest’ultima non è tardata ad arrivare.lo conosciamo tutti per essere un ex ballerino e da tanti anni ormai l’opinionista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. È stato anche il marito di Paola Barale la nota showgirl con la quale purtroppo poi le cose non sembrano essere andate nel migliore dei modi. Ad ogni modo, il noto opinionista ha concluso soltanto da poche settimane la stagione televisiva di Uomini e Donne e adesso sembra che stia godendo le meritate vacanze. Pare che in questi giorni abbia deciso di fare una vacanza in Egitto e nello specifico sembra che stia visitando Il Cairo. ...

