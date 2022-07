Dimaro Day 1 Le Foto | ecco il report del primo allenamento davanti ad una folla euforica

Leggi su napolipiu

(Di sabato 9 luglio 2022) RITIRO NAPOLI. Stamattina è iniziato ufficialmente il ritiro del Napoli. Sul campo di Carciato diFolgarida è stato svolto ilagli ordini di Luciano Spalletti. La squadra è scesa in campo alle 10.00: ha inizialmente salutato il pubblico presente e poi si è messa a lavoro. Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo dove ha svolto attivazione in movimento, lavoro aerobico ed esercitazioni tecnica a gruppi. Zanoli ha svolto i consueti test medici e svolto parte della seduta con la squadra. Da evidenziare la grande euforia del pubblico partenopeo che ha salutato la squadra per il debutto della stagione 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.