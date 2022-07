Da quando il mare non è più nostrum. Il libro di Valle (Di sabato 9 luglio 2022) Un popolo di santi, poeti e navigatori. Se è legittimo nutrire forti dubbi su santificazioni e capacità liriche, è altrettanto legittimo nutrire la certezza che di navigare e di interessaci del mare, abbiamo smesso da tanto. E’ questo l’assunto sul quale si incardina l’ultimo libro dello storico e saggista Marco Valle, ‘Patria senza mare. Perché il mare nostrum non è più nostro. Storia dell’Italia marittima’ (Sings Book). Un testo poderoso – 544 pagine – che prende in realtà le mosse da un saggio precedente ‘Suez’ (Historica Edizioni), con il quale stabilisce un dialogo. Una continuità: seguendo il filo blu della salsedine. Con la perizia dello storico e un apparato documentale imponente, Valle in definitiva formula un profondo j’accuse: “L’Italia è un Paese che, dal ... Leggi su formiche (Di sabato 9 luglio 2022) Un popolo di santi, poeti e navigatori. Se è legittimo nutrire forti dubbi su santificazioni e capacità liriche, è altrettanto legittimo nutrire la certezza che di navigare e di interessaci del, abbiamo smesso da tanto. E’ questo l’assunto sul quale si incardina l’ultimodello storico e saggista Marco, ‘Patria senza. Perché ilnon è più nostro. Storia dell’Italia marittima’ (Sings Book). Un testo poderoso – 544 pagine – che prende in realtà le mosse da un saggio precedente ‘Suez’ (Historica Edizioni), con il quale stabilisce un dialogo. Una continuità: seguendo il filo blu della salsedine. Con la perizia dello storico e un apparato documentale imponente,in definitiva formula un profondo j’accuse: “L’Italia è un Paese che, dal ...

