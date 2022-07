Croce di San Liberatore: il sindaco di Vietri: Faremo la nostra parte (Di sabato 9 luglio 2022) di Erika Noschese C’è, da sempre, un forte impegno da parte dell’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, guidata dal sindaco Giovanni De Simone, per la riaccensione della Croce di San Liberatore, ormai spenta da diversi anni, nonostante i vari tentativi e le conseguenti difficoltà. Una battaglia che porta avanti l’architetto Vincenzo Adinolfi, nipote dell’omonimo imprenditore del cinema che ha realizzato la nota installazione luminosa, divenuta – con il tempo – punto di ritrovo per tanti fedeli, soprattutto nel periodo di Pasqua quando molti si ritrovavano sul monte San Liberatore. Una tradizione che va avanti ma manca quel simbolo, la Croce per l’appunto, per riportare agli antichi splendori l’intera area. “C’è stato un momento in cui era stata riaccesa ma ci ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 luglio 2022) di Erika Noschese C’è, da sempre, un forte impegno dadell’amministrazione comunale disul Mare, guidata dalGiovanni De Simone, per la riaccensione delladi San, ormai spenta da diversi anni, nonostante i vari tentativi e le conseguenti difficoltà. Una battaglia che porta avanti l’architetto Vincenzo Adinolfi, nipote dell’omonimo imprenditore del cinema che ha realizzato la nota installazione luminosa, divenuta – con il tempo – punto di ritrovo per tanti fedeli, soprattutto nel periodo di Pasqua quando molti si ritrovavano sul monte San. Una tradizione che va avanti ma manca quel simbolo, laper l’appunto, per riportare agli antichi splendori l’intera area. “C’è stato un momento in cui era stata riaccesa ma ci ...

