Covid? “Rimarrà fino alla sostituzione di certe classi d’età “. La rivelazione choc di Crisanti (Di sabato 9 luglio 2022) «Cambiare paradigma». A dirlo non è un negazionista, bensì il campione dello screening di massa, già sostenitore dei lockdown, Andrea Crisanti. Il microbiologo, intervistato da Alessandro Rico sulla Verità, ribadisce che ormai, a morire, non sono tanto i no vax, quanto i fragili, vaccinati «anche con tre dosi. È gente sottoposta a terapie cortisoniche, a immunosoppressori, o sono anziani il cui sistema immunitario non funziona a dovere. Li puoi vaccinare quanto ti pare, ma non rispondono». Il microbiologo, dunque, sostiene che a questo punto bisognerebbe proteggere solo questa categoria di pazienti, mentre gli altri dovrebbero essere lasciati finalmente liberi di vivere: «Dopo la vaccinazione, lasciamo circolare il virus, perché siamo più protetti e chi s’infetta avrà una specie di booster naturale». È, in fondo, la strategia britannica, che Crisanti ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 9 luglio 2022) «Cambiare paradigma». A dirlo non è un negazionista, bensì il campione dello screening di massa, già sostenitore dei lockdown, Andrea. Il microbiologo, intervistato da Alessandro Rico sulla Verità, ribadisce che ormai, a morire, non sono tanto i no vax, quanto i fragili, vaccinati «anche con tre dosi. È gente sottoposta a terapie cortisoniche, a immunosoppressori, o sono anziani il cui sistema immunitario non funziona a dovere. Li puoi vaccinare quanto ti pare, ma non rispondono». Il microbiologo, dunque, sostiene che a questo punto bisognerebbe proteggere solo questa categoria di pazienti, mentre gli altri dovrebbero essere lasciati finalmente liberi di vivere: «Dopo la vaccinazione, lasciamo circolare il virus, perché siamo più protetti e chi s’infetta avrà una specie di booster naturale». È, in fondo, la strategia britannica, che...

