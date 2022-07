Caso Eitan: legali del minore, 'confidiamo che decisione lo tuteli al massimo' (Di sabato 9 luglio 2022) Milano, 9 lug.(Adnkronos) - "Attendiamo le determinazioni del pubblico ministero all'esito di questa fase e confidiamo che ogni decisione vada nella direzione della tutela massima del minore". Lo affermano Fabrizio Ventimiglia ed Enzo Tino in qualità di legali - nominati dal tutore avvocati Andrea Cascio - del piccolo Eitan l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia precipitata sul Mottarone. Parole pronunciate all'indomani della chiusura indagine decisa dalla procura di Pavia in merito al rapimento del bambino da parte del nonno materno Shmuel Peleg e del presunto complice Gabriel Abutbul Alon, accusati di sequestro di persona aggravato, sottrazione e trattenimento di minore all'estero e appropriazione indebita di passaporto. I due ora rischiano il processo. Nell'avviso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Milano, 9 lug.(Adnkronos) - "Attendiamo le determinazioni del pubblico ministero all'esito di questa fase eche ognivada nella direzione della tutela massima del". Lo affermano Fabrizio Ventimiglia ed Enzo Tino in qualità di- nominati dal tutore avvocati Andrea Cascio - del piccolol'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia precipitata sul Mottarone. Parole pronunciate all'indomani della chiusura indagine decisa dalla procura di Pavia in merito al rapimento del bambino da parte del nonno materno Shmuel Peleg e del presunto complice Gabriel Abutbul Alon, accusati di sequestro di persona aggravato, sottrazione e trattenimento diall'estero e appropriazione indebita di passaporto. I due ora rischiano il processo. Nell'avviso di ...

Pubblicità

FigliContesi_21 : RT @Agenzia_Ansa: Caso Eitan: chiusa l'inchiesta sul rapimento del piccolo per il nonno e il complice. Sono accusati di sequestro di person… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Caso Eitan: chiusa l'inchiesta sul rapimento del piccolo per il nonno e il complice. Sono accusati di sequestro di person… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Caso Eitan: chiusa l'inchiesta sul rapimento del piccolo per il nonno e il complice. Sono accusati di… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Caso Eitan: chiusa l'inchiesta sul rapimento del piccolo per il nonno e il complice. Sono accusa… - ParliamoDiNews : Caso Eitan: chiusa l`inchiesta su rapimento per il nonno e il complice - Cronaca - ANSA #eitan #chiusa #linchiesta… -