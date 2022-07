Calciomercato Juve: Paredes prossimo obiettivo. Allegri lo vuole perché… (Di sabato 9 luglio 2022) I bianconeri sul giocatore del PSG La Juve non si ferma: nel mirino dei bianconeri dopo i colpi Di Maria e Pogba c’è il profilo di Paredes. Secondo la Gazzetta dello Sport il motivo per cui il centrocampista del Psg è tanto desiderato dalla Vecchia Signora. Dopo Pirlo e Pjanic, infatti, la Juve non ha più avuto un regista in grado di illuminare il gioco e la scorsa stagione ha evidenziato questa lacuna della squadra di Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) I bianconeri sul giocatore del PSG Lanon si ferma: nel mirino dei bianconeri dopo i colpi Di Maria e Pogba c’è il profilo di. Secondo la Gazzetta dello Sport il motivo per cui il centrocampista del Psg è tanto desiderato dalla Vecchia Signora. Dopo Pirlo e Pjanic, infatti, lanon ha più avuto un regista in grado di illuminare il gioco e la scorsa stagione ha evidenziato questa lacuna della squadra di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

