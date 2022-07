Beach volley, World Tour 2022 Gstaad. Bianchin/Scampoli: sconfitta con onore con le campionesse del mondo e nono posto (Di sabato 9 luglio 2022) Si ferma negli ottavi di finale contro le campionesse del mondo Duda/Ana Patricia la corsa di Margherita Bianchin e Claudia Scampoli nel torneo Elite di Gstaad in Svizzera. Una sconfitta più che onorevole per le azzurre che hanno dovuto inchinarsi alle forti brasiliane al termine di un match dai due volti. Primo set a senso unico a favore della coppia verde-oro che è partita forte e, grazie all’ottima prova di Ana Patricia in attacco, si è imposta 21-13. Cambia lo scenario nel secondo set con le azzurre che riescono a tenere il ritmo delle rivali e sognano di poter allungare il match in un finale rocambolesco che vede Ana Patricia/Duda prevalere con il punteggio di 24-22. Bianchin/Scampoli escono dal campo con gli applausi e ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Si ferma negli ottavi di finale contro ledelDuda/Ana Patricia la corsa di Margheritae Claudianel torneo Elite diin Svizzera. Unapiù chevole per le azzurre che hanno dovuto inchinarsi alle forti brasiliane al termine di un match dai due volti. Primo set a senso unico a favore della coppia verde-oro che è partita forte e, grazie all’ottima prova di Ana Patricia in attacco, si è imposta 21-13. Cambia lo scenario nel secondo set con le azzurre che riescono a tenere il ritmo delle rivali e sognano di poter allungare il match in un finale rocambolesco che vede Ana Patricia/Duda prevalere con il punteggio di 24-22.escono dal campo con gli applausi e ...

