Autostrada A1 | chiusa una notte la stazione di Firenze sud in entrata verso Roma

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di prove di resistenza sulle nuove barriere di sicurezza nel tratto Firenze sud-Incisa, sarà necessario chiudere la stazione di Firenze sud, in entrata verso Roma, dalle 22:00 di martedì 12 alle 6:00 di mercoledì 13 luglio

